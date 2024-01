Jefe de la PNP La Libertad pide "paciencia" a liberteños tras de 25 asesinatos

El general PNP José Antonio Zavala Chumbiauca, jefe de la III Macro Región Policial La Libertad, se pronunció luego del asesinato de los veteranos empresario, Clever Gustavo Vega Gutiérrez y Hernando Vega Gutiérrez, en el emporio comercial Albarracin, conocido como Tacorita, en provincia de Trujillo.

Minutos antes de ingresar a una reunión de emergencia con autoridades liberteñas, el jefe de la III Macro Región Policial La Libertad, no tubo mejor explicación a los escasos resultados de la PNP, que pedir a los liberteños tener "paciencia", justificación que causó molesta en los ciudadanos, los que cuestionaron el trabajo policial.

"Pedirle paciencia a la población y que sepan que la Policía está trabajando", declaró. Para el general Zavala Chumbiauca, la Policía Nacional está realizando diversas acciones contra la criminalidad, sin embargo, todos estos logros no son replicados por la prensa, asegura el oficial. "La policía está haciendo su trabajo, estamos articulando esfuerzos con el Ministerio Público para que continúe el trabajo de investigación", mencionó.

El máximo jefe policial de La Libertad, Indicó también que en la región se encuentran organizaciones criminales que llevan más de veinte años operando y tomando el control de varias zonas de la región por lo que, los resultados no se puede tener en unos días, asegura el oficial.

"Estos hechos delictivos que se están suscitando lo cometen bandas criminales que operan 30 años en Trujillo y no se les desbarata en una o dos semanas" asegura Zavala Chumbiauca.

Frente al cuestionamiento sobre los escasos resultados por parte de la PNP frente a la criminalidad, el oficial explicó que, para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en La libertad, se necesita ejecutar un trabajo articulado con el Ministerio Público, para que las desarticulaciones y operativos tengan la legalidad requerida.

"No puedo hacer un trabajo sin respetar todo el código procesal penal y todo el ordenamiento jurídico en el que nos basamos para realizar una investigación. Son investigaciones que se realizan con el Ministerio Público. Esto es un trabajo que no sale de un día para el otro, hay plazos, yo no le puedo decir mañana o pasado vamos a tener resultados, lo que estamos presentando es lo que estamos haciendo y estamos obteniendo resultados", explicó a la prensa.