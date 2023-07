La Libertad: 1,200 diligencias se paralizan al día por huelga de defensores públicos

Los integrantes del Sindicato de Defensa Pública de La Libertad, abogados que ejercen funciones de manera gratuita para acusados de bajos recursos económicos, vienen cumpliendo una huelga indefinida, la que trae como consecuencia que 1 200 diligencias se paralicen al día.

Los abogados indican a Exitosa Trujillo vienen exigiendo el pago de homologación y mejores tratos laborales.

"Hemos paralizado para defender nuestros derechos que años atrás no hemos reclamado, justamente para no perder nuestro trabajo. Esperamos que las autoridades del Ministerio de Justicia cumplan con nuestro pliego de reclamos. Nosotros atendemos los derechos de los demás, pero nadie ve por nosotros. A nosotros nos han discriminado económicamente, no nos dan viáticos, no nos dan camionetas para trasladarnos, no hay gastos operativos. Si bien el sueldo es de 5 mil soles, se nos hace el descuento de EsSalud y AFP p ONP, en total 4 300 soles que nosotros costeamos, como, por ejemplo, los pasajes al penal, las fotocopias, entre otras cosas, porque el usuario no puede asumir nada. Nosotros mismos asumimos nuestros gastos", explicó