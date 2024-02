La Libertad: Extorsionadores piden casi S/ 100 mil para no atentar contra alcaldesa de Marmot y su familia

En entrevista con Exitosa, la alcaldesa del distrito de Marmot (La Libertad), María Castillo Valverde, denunció que viene siendo víctima de extorsión. Según dio a conocer, los delincuentes le exigen hasta S/ 100,000 para no atentar contra su vida y la de su familia.

Durante el diálogo con Karina Novoa en 'Informamos y Opinamos', la burgomaestre precisó que, las amenazas por parte de este grupo de delincuentes, se dan principalmente por llamadas y a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.

"Me piden 50 mil (soles) por mantener la vida de mi hija y (...) hasta 40 mil (soles) por no matar a mi familia y a mi persona (...) lo hacen a través de llamadas y mensajes de WhatsApp", declaró a nuestro medio.

Asimismo, Castillo Valverde señaló que las extorsiones hacia su persona iniciaron el año pasado y a pesar de que ya interpuso una denuncia, los efectivos policiales no han podido hallar a un culpable.

"A mí me vienen extorsionando desde el año pasado, en la actualidad continúan y no hay responsables. Yo asenté una denuncia y bueno, el general deriva a la autoridad de turno, pero (...) no hay ninguna solución. Nuevamente continúan las extorsiones, estoy preocupada", manifestó a Exitosa.