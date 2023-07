La Libertad: Ingeniero desaparece extrañamente tras ingresar a trabajar en un campamento minero de Pataz

En La Libertad se reportó que un joven ingeniero de 26 años ha desaparecido en extrañas circunstancias desde hace más de 11 días luego de que ingresó a trabajar en un campamento minero ubicado en la provincia de Pataz.

La desesperación embarga a la familia de Jheferson Hilario, quienes piden a la Policía Nacional del Perú que continúe con los trabajos de búsqueda. La madre del joven, Rocío Arteaga Calderón, clama por respuestas y solicita que se de con el paradero de su hijo.

Según los testimonios de cuatro testigos, la última comunicación con Jheferson ocurrió el 27 de junio, cuando pidió permiso a la empresa alegando problemas de salud.

En lugar de esperar el transporte que debía recogerlo, decidió partir con tres trabajadoras del área de cocina hacia el pueblo de Pataz. Sin embargo, de forma repentina, abandonó el lugar sin decir palabra alguna y no ha sido visto desde entonces.

"Agarra y se levanta, pero sin decir nada. Se levanta y sale afuera (...) y después de más o menos como 10 minutos, al ver que él no regresa, yo le digo a la señorita llámalo para que venga a llevar sus cosas. (...) cuando ella regresa me dice no hay, entonces la chica me dice 'de repente se ha ido por acá por un buen restaurantes a comer' (...) entonces a esa hora hemos empezado a buscar", mencionó una de las mujeres que lo vio por última vez.