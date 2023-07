La Libertad: aseguran que supuestos manifestantes tomarían carretera en Virú para entregarlas a la delincuencia este 19 de julio

Peligro en las carreteras de La Libertad. Ante la próxima "Toma de Lima", el director de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS), Yuri Armas, aseguró que se coordinan acciones para entregar las carreteras a la delincuencia este miércoles 19 de julio.

"Esto no es algo que venga espontáneamente. Esto es un proceso de una organización que tiene desde hace tres o cuatro meses. No es espontáneo, y ni siquiera es que han elegido el 19 de julio por las puras. Han elegido el 19 porque en los colegios van a estar en vacaciones y porque los trabajadores van ya van recibir su aguilando entonces van a poder pasar una semana sin trabajar. Entonces, ¿quiénes se benefician de esto? Las personas que no trabajan. Porque la persona que se ha mencionado (Andy Requejo, presidente del Comité de Lucha de los Trabajadores Agrarios de La Libertad,) no trabaja, recibe estipendios de otra ONG, que articula para dañar a la población, para que hayan muertos para entregar las carreteras a la delincuencia, porque al final quienes te cobran cupos en las carreteras son delincuentes, están resguardados, y aparecen solo para las entrevistas. Ellos lo que hacen es azuzar.", explicó.

Armas Peña indicó la importancia de resguardar las carreteras y proteger la seguridad de los ciudadanos.