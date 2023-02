Lady Camones: "El buffet se da solo los jueves. Es falso que este servicio se brinde en el desayuno y cena"

Luego que el programa dominical Cuarto Poder revelará que el 12 de diciembre de 2022, un día después de registrarse las primeras muertes por las protestas sociales, el Parlamento firmó una adenda para elevar el costo de alimentación por cada congresista de S/15 a S/ 80 soles, con presupuesto público, la congresista de Alianza Para el Progreso, Lady Camones Soriano, mencionó a Exitosa Chimbote que "El buffet se da solo los jueves. Es falso que este servicio se brinde en el desayuno y cena" del mismo modo, que la Mesa Directiva debe revisar el contrato para que se reduzcan los precios.

"Primero hay que aclarar que solamente se brinda este servicio cuando hay Pleno, que son los días jueves. No existe un buffet en los desayunos ni las cenas. Respecto a los costos, nosotros no teníamos conocimiento, pues nos encontramos en la esfera política, más no en el área administrativa del parlamento. Lo que recomiendo es que se revise el contrato, pues definitivamente, los costos de alimentación por cada legislador son elevados. No creo que se deba eliminar, ya que todo lo que consumimos fuera de ese día, nos descuentan", manifestó la parlamentaria.