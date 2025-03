Loreto: Nuevo derrame de petróleo afecta hasta 3.800 familias nativas de Manseriche, denuncia líder awajún

En entrevista con Exitosa, el vocero del pueblo awajún de Manseriche, Otoniel Shajian Shawit, informó que el nuevo derrame de petróleo en dicha zona viene afectando hasta a 3800 familias de la zona y denunció la inacción por parte de las autoridades.

Durante el diálogo con Pedro Paredes en Exitosa Perú, Otoniel Shajian pidió el apoyo del Gobierno Central, regional y alcaldes de la zona para que se solidaricen con los ciudadanos afectados por esta tragedia.

Asimismo, indicó que "nadie asume la responsabilidad" cuando han ocurrido otros derrames de petróleo anteriormente. El vocero del pueblo awajún de Manseriche explicó que, en las ocasiones que alguien asume los cargos, no terminan de completar la limpieza de las áreas contaminadas.

En este caso, las comunidades amazónicas se encuentran exigiendo que Petroperú se haga responsable por el derrame de petróleo que ha afectado a 3800 familias. En esa línea, denunció que esta contaminación provoca una grave afectación en la zona que alcanza la salud de los niños del lugar. A detalle, comentó que se ha registrado menores con cadmio.

Finalmente, Otoniel Shajian Shawit pidió a las autoridades tener mayor prioridad en su atención hacia los pueblos originarios de la Amazonía. Según señaló, los pobladores se sienten excluidos por parte del Gobierno porque no se les da el apoyo necesario. Además, manifestó que también se siente discriminados porque no se respeta su derecho a vivir al afectar comunidad.

A detalle, comentó que los niños y personas mayores se encuentran bastante afectados por la falta de agua. Principalmente, por estos grupos etarios buscan que el Gobierno Central se haga presente y atienda sus demandas.

"No hay ningún apoyo de que el Gobierno haya actuado, prácticamente nosotros seguimos luchando por sobrevivir. El Gobierno no ha tenido voluntad de venir a decir 'pueblos, acá estamos como gobiernos, lo que necesiten vamos a apoyarlos', eso no hay", manifestó.