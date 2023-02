Madre de menor fallecido en protestas en Puno: "No tengo miedo a morir, voy a luchar con mi vida por mi hijo"

10/02/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Asunta Jumpiri es una madre que perdió a su hijo de apenas 15 años en el marco de las protestas en Juliaca, Puno. El menor de edad había salido la tarde del 9 de enero desde su casa a una cabina de internet, pero una bala lo impactó en la cabeza, provocando su muerte dos días después.

"Mi hijo no es ningún terrorista", exclama Asunta entre lágrimas. La madre puneña relató que su hijo Brayan Apaza Jumpiri estaba de regreso a su hogar, al promediar las 19:00 horas, por los jirones Moquegua y Castillo, muy cerca a la Comisaría de Juliaca, cuando encontró la muerte.

"Mi hijo no estaba en las protestas, él no estaba en participando en eso. Él era inocente, solo entró media hora al internet. Él estaba regresando a mi casa", narró en diálogo con Exitosa.

La mujer pide ahora justicia a las autoridades centrales, quienes hasta ahora no se han comunicado con ella tras la pérdida de su pequeño. "Lo han matado injustamente, lo han baleado los policías. ¡Pido justicia para mi hijo! Acá somos pobres, pero necesito ayuda para que me apoyen por justicia".

La madre de Brayan Apaza ya no tiene miedo a la muerte. Hoy, solo busca que los responsables respondan por el fallecimiento de su hijo. "Voy a luchar con mi vida, yo voy a luchar. No tengo miedo a morir, sí voy a luchar por mi hijo. ¡Estoy dispuesta a luchar por mi hijo, pido justicia!".

A pocas semanas de haber enterrado a su hijo de 15 años, Asunta Jumpiri solo tiene sentimientos de ira hacia la presidenta Dina Boluarte, a quien responsabiliza de ordenar el uso desproporcionado de la fuerza en Juliaca, que provocó 18 muertes el mismo día que su hijo fue herido de bala.

"Yo quiero que renuncie. No queremos ver su cara, no la queremos a ella. ¡Me ha matado a mi hijo" La odio, la odio. No quiero verle la cara. Ella ha mandado a matarnos como animales", expresó.

