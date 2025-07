Hermana del chofer del 'Anconero' pide agilizar investigaciones y que se entreguen las cámaras: "Tenía todos los papeles en regla"

Luego del accidente ocurrido entre un bus del Metropolitano y una cúster del 'Anconero', familiares del conductor del vehículo menor, aseguraron que él contaba con licencia vigente y pidieron que se agilicen las investigaciones del caso.

Una cúster de la empresa de transportes 'Nueva Estrella', también conocido como 'El Anconero' chocó contra un bus del Metropolitano en la avenida Alfonso Ugarte, dejando un saldo de al menos tres muertos y 27 heridos. Se identificó que uno de los occisos era el conductor del vehículo menor, Andrés Yopán, quien deja en la orfandad a una niña de 13 años.

Tras el accidente, se dio a conocer que el vehículo del 'Anconero' contaba con infracciones de tránsito, muchas de ellas graves por algunos conductores que manejaban sin licencias y no tener revisión técnica vigente de la unidad, pero la hermana del conductor fallecido señaló que no necesariamente estas faltas serían de su pariente.

Según detalló para las cámaras de Exitosa, no era cierto que su hermano haya acumulado papeletas y aseguró que contaba con toda su documentación en regla. Asimismo, cuestionó a la empresa 'Nueva Estrella' por no darle mantenimiento a sus vehículos, dejando entrever que el siniestro vehicular se habría dado por una posible falla mecánica.

"Estamos esperando las cámaras, muchas cosas. Que quede en su conciencia que mi hermano está en todas sus reglas. Pueden ir a la empresa, ahí están todos los papeles de mi hermano. No nos gusta que manchen a la gente pobre. Somos pobres, humildes, ahorita estamos viendo nosotros cómo pagar el nicho (...) como para escuchar comentarios negativos hacia tu familiar ", expresó.

A su vez, pidió a las autoridades agilizar las investigaciones del caso y que se entreguen las cámaras de seguridad donde se podría observar el preciso momento en que la cúster invade la vía del Metropolitano, pero "debido a algunos desperfectos mecánicos" que, según contó la hermana, fue advertido por el chofer del 'Anconero' a los pasajeros desde Caquetá.

También agregó que los propietarios de la 'Nueva Estrella' no se hacen responsables de los gastos del sepelio y velorio de su hermano. Por otro lado, pidió una mayor fiscalización para la empresa de transportes debido a que no contarían con vehículos en óptimas condiciones y con las revisiones técnicas vigentes para evitar accidentes en las vías de la ciudad.

"Él (su hermano) no tiene la culpa. (...) ¿Por qué el carro salió? ¿Por qué la empresa dejó salir el carro que no tenga todos sus papeles?", indicó. A la vez, señaló que él no elegía con qué vehículo salir a trabajar y ya tenía años de servicio en el transporte público de "forma responsable".