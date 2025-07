Accidente en Av. Alfonso Ugarte: 'Anconero' que chocó a bus del Metropolitano acumulaba más 45 mil soles en multas

31/07/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La cúster del 'Anconero' que produjo el fatal accidente en la Av. Alfonso Ugarte, al chocar con un bus del Metropolitano acumulaba más de s/45 mil en multas, según informó el conductor de 'La Hora del Volante, Tito Alvites, en Exitosa.

La unidad de placa A9H-785, registra un largo historial de infracciones de tránsito. Tal como detalló Alvites, la empresa no contaba con el título habilitante otorgado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), por lo que se empadronó a otra compañía que sí tenía el mismo.

Más de 45 mil soles en multas

Información brindada por el panelista detalló que el vehículo protagonista del fatal accidente, que terminó con la muerte de tres personas, tenía en su lista de infracciones deudas por S/37,450 de la ATU y S/8,937 al Sistema de Administración Tributaria (SAT), lo que sumado da el total de S/46,680 en multas.

Analizando las infracciones, se encontró que el 9 de julio del 2024, el conductor no se identificó ante el fiscalizador, sin embargo, no fue llevado a la comisaría, pese a no contar con licencia de conducir. El detalle de la falta, la n56, subrayó: "No permitir las acciones de control y fiscalización, incumpliendo la intervención de la autoridad'', lo que conllevó a tipificar el ilícito como muy grave.

Dos días después cometió la misma infracción, aunque no se supo si se trataba del mismo chofer, el detalle indicó "retención de vehículo''. No obstante, la unidad continuó circulando con normalidad.

Las otras 8 papeletas impuestas por el SAT, todas muy grave, el conductor nunca se identificó, lo que impidió que se sancione al mismo. Únicamente, las faltas recaían sobre la dueña de la cúster, de nombre Belinda Arellano.

Impugnaban sus multas para no pagarlas

Tito Alvites indicó que todas las multas que pesaban sobre la dueña de la unidad, Belinda Arellano, a través de sus procuradores, eran impugnadas y no se pagaban. Esto despertó las críticas sociales, ya que, debido a la impunidad de dejar que la unidad siga operando, tres personas terminaron muertas y otras 27 están heridas, internadas en clínicas y hospitales locales.

En esa línea, Alvites recalcó a la necesidad de mayor formalización y fiscalización, resaltando que en nuestro país, la principal causa de muerte es por accidentes de tránsito, provocadas principalmente por unidades de transporte público informales.

De esta manera, se conoció que la cúster del 'Anconero' que produjo el fatal accidente contra un bus del Metropolitano, acumulaba más de S/45 mil en multas.