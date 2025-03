Madre pierde a su bebé en parto y denuncia negligencia de clínica en Piura: "Justicia para mi hija"

En un plantón con familiares y amigos, una madre de familia, identificada como Grace Aralit Ramos, denunció una presunta negligencia cometida por en una clínica en Piura. La mujer acusa a una obstetra y un ginecólogo de ser los causantes de la muerte de su bebé, quien terminó asfixiada al momento del parto. Asimismo, exigió justicia para que este caso no quede impune.

Un equipo de Exitosa, en Piura, acudió a las inmediaciones de la clínica SANNA, donde se encontraba la madre denunciante junto a sus allegados. Afligida, la víctima contó que fue intervenida en diciembre de 2024 mediante parto natural, pero presentó inconvenientes relacionados con el personal médico de dicho establecimiento.

Según Grace Ramos, ella permaneció más de dos horas en una camilla de sala de emergencia, debido a que los profesionales en salud habían preferido descansar. Tras más de ocho horas, fue finalmente atendida, pero esto ocasionó que su bebé muriera por asfixia al momento de dar a luz.

"Me han dejado más de ocho horas en sala de emergencia, dilatando para un parto natural. En 10 de dilatación, y no me atendieron. Mi hija estaba totalmente sana, pero se murió. Porque estos señores no me atendieron. La señora Gladys Valdiviezo, el señor Alfonso Lip Sosa, no se les dio la gana de atenderme", manifestó Grace, sumamente acongojada.