Madre cuyo hijo fue intercambiado al nacer hace grave denuncia: "Le dije a la enfermera y me dijo loca"

Una madre de familia, cuyo hijo fue intercambiado al nacer, denunció que notificó al hospital de un posible error en la entrega del bebé cuando dio a luz. Sin embargo, la enfermera del nosocomio negó su afirmación y la llamó "loca".

El Primer Juzgado de Familia de Jaén ordenó la restitución de los dos menores basada en pruebas de ADN irrefutables que reflejaron la consecuencia de una aparente negligencia médica por parte del Hospital General de Jaén.

Una de las madres señaló que, en su momento, advirtió al personal del Hospital General de Jaén que el bebé que le estaban entregando el día de nacimiento no era el suyo. Pese a que se le informó a la enfermera sobre la sospecha del error que estaba cometiendo, no tomó en cuenta su sugerencia.

"Todo este dolor que estamos pasando acá es por el hospital. Yo le dije a la enfermera 'este no es mi hijo' y ella me dijo 'señora, usted está loca, este es su niño'. Yo nunca me voy a olvidar lo que me dijo la enfermera, me dijo que yo estoy loca y que es mi hijo, bueno yo me quede contenta. Ahora estoy nuevamente acá y ya no soporto el dolor", expresó la fémina.