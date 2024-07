"Me grabó y tomó fotos": Mujer denuncia a fiscal por abuso de autoridad en intervención en Piura

07/07/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En exclusiva para Exitosa, una mujer denunció a la fiscal María Estefany Pinillos Soriano por abuso de autoridad en una intervención irregular en el interior del centro penitenciario de Piura.

Denuncian irregular intervención

La mujer de aproximadamente 30 años y bajo el seudónimo de "Julissa", llegó hasta la sede del Ministerio Público para levantar un acta donde contó los momentos de terror que le tocó vivir.

A través de sus redes sociales y en una extensa nota de prensa, la Fiscalía de Piura compartía fotografías de lo que consideraban un exitoso operativo ejecutado el 29 de junio del presente año y donde se intervino a cuatro mujeres que "intentaban ingresar sustancias ilícitas en sus partes íntimas" en el penal.

Entre este grupo de féminas estaba "Julissa", quien llegó a visitar a su pareja condenado por tráfico ilícito de drogas en el centro penitenciario. Todo iba bien hasta que de pronto llegaron efectivos policiales, personal de Aduanas y del Ministerio Público por sospechar que tendría esta sustancia en su cuerpo.

"Fui una de las primeras que pasa porque me salió positivo, evidencias en mis manos. Luego fueron ocho más chicas que nos llevaron al aeropuerto a pasar el escaneo y en eso, de las nueve que estuvimos solo una arrojó que fueron celulares y las demás dieron negativo. (...) En el escaneo supuestamente nos salía un bulto en los ovarios y nos llevaron a (hospital) Santa Rosa", contó en exclusiva para Exitosa.

🔴🔵#ExitosaPéru | En exclusiva para Exitosa, una mujer denunció a la fiscal María Pinillos Soriano por abuso de autoridad en una intervención irregular en el penal de Piura. "Grabó mis partes íntimas", reveló.



📺 Movistar: 34 SD - 734 HD... pic.twitter.com/gPRJDQefo1 — Exitosa Noticias (@exitosape) July 7, 2024

Acusa a fiscal María Pinillos

Julissa señaló que ella y las otras mujeres fueron llevadas al área de ginecología del hospital Santa Rosa por la fiscal adjunta provincial de Tráfico Ilícito de Drogas, María Pinillos, con dos efectivos del INPE.

"Estuvo el doctor de turno, obstetras, nos sacaron ecografía abdominal salió negativo. Nos metieron el picopato y cuando nos metieron eso llamó a la señora fiscal del INPE, quien me dijo que solo tomaría fotos al televisor, pero no, yo lo vi que me tomó fotos y no estuve de acuerdo con eso, pero la fiscal (María Pinillos) dijo que eran pruebas que tenían que entregar ellos", contó 'Julissa'.

A pesar de que rechazó el acto, 'Julissa' aseguró que el personal del INPE identificado como López Cárdenas fue quien le realizó fotografías y video de sus partes íntimas. Sin embargo, fue mayor su indignación cuando la fiscal la citó a realizarse otro procedimiento que exponía su integridad.

"Ahí me puse a llorar porque sé mis derechos y ellos estaban cometiendo una vi*lación conmigo. (...) Nos dejaron salir, me llamó la fiscal y le dijo al doctor que quería meternos los dedos al a*o", indicó y que incluso el doctor le increpó a la fiscal que los actos que realizaba vulneraban los derechos de las mujeres intervenidas.

Piden investigar el caso de 'Julissa'

Es así como tras la denuncia de una mujer contra la fiscal María Estefany Pinillos Soriano por abuso de autoridad en una intervención irregular en el interior de un penal de Piura, el presidente de la Coordinadora Nacional Anticorrupción (Conan), Enrique Bernal Solano, lamentó lo sucedido y pidió una exhaustiva investigación del caso.