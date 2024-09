Ministro del Interior: Cabecillas de organizaciones criminales de Sullana serán incluidos en lista de recompensas

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció que los líderes de las organizaciones criminales de Sullana serán incluidos en la lista de más buscados, ello tras el triple asesinato en los últimos días.

Durante su visita a Piura, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) informó que más de 50 policías especializados, pertenecientes al Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) y a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) se sumaron a la lucha contra la inseguridad ciudadana en esta región.

Asimismo, Santiváñez les aseguró que su sector les dará el respaldo necesario en el ejercicio de su función policial para hacer prevalecer el principio de autoridad frente a la delincuencia.

"Estamos frente a una situación de emergencia, la criminalidad organizada no puede apoderarse de nuestra población. No podemos permitir que el crimen impere en una ciudad como Piura, Sullana y en ninguna otra parte del país. Es por eso que, frente a los acontecimientos sucedidos ayer, la decisión no podía ser otra (...) Tenemos que contar con personal que nos ayude a liderar esta lucha contra los delincuentes", agregó.