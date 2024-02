Moquegua: ¡Atención! Buscan que Ejecutivo declare en emergencia al distrito de Torata por intensas lluvias

Al culminar la reunión de emergencia convocada por la gobernadora regional de Moquegua, Cilia Gutiérrez Ayala, para evaluar los daños causados por las intensas lluvias en Torata. Gutiérrez informó que mañana se declararía en emergencia a dicho distrito.

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, este jueves 22 de febrero se convocó a la plataforma regional de Defensa Civil para detallar las informaciones sobre diversos sectores.

De tal modo, entre los acuerdos de esta reunión, se precisó que cada institución conforme a las competencias debe brindar una atención oportuna ante dicha emergencia.

Según informó Gutiérrez, hay gran cantidad de viviendas afectadas en el distrito de Torata, Yacango y más. Además, se presentó la colmatación y destrucción de canales de ríos; también hay una gran cantidad de cultivos completamente afectados.

"Desde el día siete de febrero hemos solicitado a Indeci la declaratoria de estado de emergencia por impacto de daño y no se ha tenido ninguna respuesta. Hoy me he comunicado con el Ejecutivo y me han manifestado que le van a dar la celeridad del caso y que en el mejor escenario el día de mañana ya tendríamos esta declaratoria de emergencia", agregó.