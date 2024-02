Moquegua: ¡Lamentable! Huaico dejó 30 viviendas inhabitables y más de 200 personas afectadas

Moquegua atraviesa una difícil situación debido a que las lluvias suscitadas en dicha región generaron un huaico que afectó al distrito de Torata, dejando 30 viviendas inhabitables y más de 200 personas damnificadas.

Tal y como se muestran en las imágenes, la ferocidad del evento natural causó el arrastre de un auto, causando la interrupción de la carretera.

En entrevista con Exitosa, la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, indicó que debido a las fuertes lluvias en la región, las viviendas del distrito de Toratas quedaron totalmente afectadas.

Asimismo, detalló que, además de la destrucción de canales y bocatomas, una gran cantidad de cultivos quedaron afectados hasta llegar al punto de darse por perdidas dichas cosechas.

En esa misma línea, dejó en claro que lo más preocupante de la situación es la obstrucción de vías que los mantiene actualmente incomunicados como región.

Por otro lado, mencionó que logró comunicarse con el Poder Ejecutivo, manifestado que, en las próximas horas de hoy, se tendría que declarar el estado de emergencia en la región.

"Me he comunicado con el (Poder) Ejecutivo y me han manifestado que, en el mejor escenario, el día de mañana (hoy) ya tendríamos esta declaratoria de emergencia", concluyó la gobernadora regional.