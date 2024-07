Niños intoxicados por metales en la sangre: Denuncian que Minsa tardó 10 meses en entregar resultados

Un indignante hecho ha causado preocupación entre los pobladores de Arequipa, luego que un grupo de padres denunció que sus hijos tienen la sangre contaminada con metales pesados. Según informaron, los resultados del Ministerio de Salud (Minsa) que comprobaron dicho diagnóstico, tardaron 10 meses en entregarse.

De acuerdo al Informe de Resultados N° 5115-2023-CENSOPAS, de la Red de Salud Islay - Gerencia Regional de Salud (Geresa) Arequipa, uno de los niños del Valle de Tambo, quien pasó el análisis correspondiente, tiene 78. 64 de Arsénico en la sangre, cuando no debería superar los 20 μg/L.

En tal sentido, Exitosa pudo acceder al testimonio del padre del menor, que responde al nombre de Anthony. El varón brindó detalles sobre este hecho que, también causa preocupación entre los demás ciudadanos que tienen hijos en dicha localidad.

"A veces se veía este tipo de noticias en lugares alejados, pero fue una gran sorpresa de que acá en una zona costera hayan ese tipo de resultados. Lo más indignante es que el Gobierno no pone cartas sobre el asunto, estamos hablando de salud y peor de nuestros niños", dijo el padre a nuestro medio.

De tal modo, el testigo indicó que el análisis a su pequeño se realizó a fines de septiembre del 2023, por encargo de la dra. Julissa Pinto Roldan, sin embargo, lo que causó indignación en Anthony, es el hecho de que los resultados del examen médico se entregaron después de 10 meses de haberse realizado, exactamente el viernes 12 de julio del 2024.

Informe de Resultados N° 5115-2023-CENSOPAS

Según narró, los motivos de la demora no fueron justificados por la Red de Salud Islay, entidad donde se realizaron los análisis. "Solo fue informativo y para entregar, dijeron que estaba con intoxicación leve y que el Gobierno, para que lo considere, tendrían que haber muchos más casos", explicó el padre de familia.

Ante ello, el denunciante cuestionó la transparencia del caso, debido a que luego de 10 largos meses, tanto el gobierno central como el regional, no se han pronunciado sobre este tema. Asimismo, refirió que actualmente no hay una respuesta por parte de las autoridades, puesto que la salud de los menores se podría encontrar en riesgo.

"No sé si lo han querido tapar (...) No hay ninguna comunicación, ni siquiera han declarado en estado de emergencia la salud de los niños, no hay preocupación. Son 10 meses que han pasado que el gobierno ya tenía esos resultados, 10 meses que los niños han estado con Arsénico en la sangre", manifestó.