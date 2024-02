Nuevo Chimbote: hallan granada de guerra y municiones en hostal Aries

La Policía Nacional del Perú intervino a cuatro mujeres de nacionalidad venezolana por portar una granada de guerra y municiones en dos habitaciones del hostal Aries, en el P. J. Primero de Mayo, en el distrito de Nuevo Chimbote, en Áncash.

De acuerdo con información policial, el hecho se produjo hoy a las 11:15 de la mañana cuando a través de un operativo rutinario de la Fiscalía de Prevención del Delito y el área de Fiscalización de la Municipalidad de Nuevo Chimbote para conocer las condiciones de salubridad del hospedaje, ingresaron a dos habitaciones, hallando una granada de guerra en el bote de basura del baño y municiones debajo de una almohada.

Tras ello, dieron aviso a la Policía Nacional del Perú y a la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía, quienes retiraron el artefacto explosivo y trasladaron a las féminas hacia la Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Chimbote. Tres de ellas fueron identificadas como; Valeska Vegas Delgado, Yirda Carolina Carpi Gámez y Yuleudis Arteaga.

Por su parte, el gerente de Fiscalización de la municipalidad sureña, Rafael Vásquez, informó que tras una inspección en el hospedaje se pudo constatar que no cumple con condiciones de salubridad, por lo cual fue clausurado por 30 días.

"No cumple con las condiciones de salubridad. Hemos encontrado colchones y sabanas en mal estado, no cuenta con certificado de Defensa Civil, no cuenta con extintores ni señaléticas, por lo cual se le impuso una papeleta equivalente al 150% de una UIT y la clausura por 30 días hábiles, sí levantan las observaciones podrán abrir sus puertas", mencionó el funcionario.