Paciente denuncia que lleva 35 DÍAS pidiendo a los médicos del Hospital Regional de Tumbes que la operen

En Tumbes, una paciente denuncia que lleva 35 días pidiendo al hospital que la operen. Además, se dio a conocer un segundo afectado que habría esperado una intervención por 40 días. Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) se comprometió a seguir el caso.

Documentos para su operación están incompletos

De acuerdo a la información obtenida por nuestro medio, la mujer dio a conocer su situación médica al dirigente nacional de Superintendencia Nacional de Salud, Luis Loro Chero, durante la última visita que tuvo al Hospital Regional II-2, José Alvarado Mendoza Olavarría.

En tal sentido, la paciente denunció que permanece 35 días suplicando a los médicos que la operen, sin embargo no recibe respuesta alguna. Según se conoció, cuando la programaron por segunda vez para realizar la operación, ella asiste al centro médico y le dicen que los documentos que presentaron los médicos a cargo de su caso, no estaban bien formulados; por tanto, no se pudo realizar la intervención.

Nuestro medio pudo contactarse con la paciente que responde al nombre de Marina Rugel Rojas, quien brindó más detalles de su situación que la aqueja debido a que lleva un tiempo considerable pidiendo su pronta intervención.

"(El documento) no está completo, falta que lo llene el médico. ¿No te quieren operar? No, no quieren", dijo la paciente.

Paciente invirtió más de S/ 500

Cabe mencionar que, la paciente también informó haber realizado la compra de todo su equipo quirúrgico; ello debido a que los mismos médicos se lo ordenaron. Según manifestó Marina, había invertido más de S/ 500 en la adquisición de este equipamiento.

Asimismo, se conoció que existe otro caso similar en el lugar. Se trata de un varón, paciente que denunció haber permanecido 40 días en dicho nosocomio esperando por una operación en el brazo.

Transcurridos estos días, los médicos le dijeron que ya no podían operarlo por un problema con su hueso. Al respecto, el paciente denunció haber quedado inválido para toda su vida.

Estos casos no serían los primeros en registrarse en el Hospital Regional de Tumbes II-2, por lo que el dirigente nacional de Susalud, Loro Chero, recibió todas las quejas que dan a conocer la situación real de muchos pacientes. Además, se comprometió a seguir e investigar los mencionados casos.

Es importante mencionar que, también se encontraron una serie de deficiencias, irregularidades y contaminación dentro del nosocomio.

