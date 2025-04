"Esto ya es un genocidio": Dirigente de Zorritos sobre efectos de la contaminación de agua con arsénico

En diálogo con Exitosa, el dirigente de Zorritos, en la región Tumbes, Luis León Lama, calificó que los efectos en la salud de la población de su distrito a causa del agua contaminada con arsénico ya puede calificarse como un "genocidio". Asimismo, adelantó que iniciará gestiones de una denuncia penal si descubre el metal pesado en su sangre.

En Tumbes, se denunció la presencia de arsénico en agua para consumo humano, por lo cual, la población no dudó en levantar su voz de protesta exigiendo una exhaustiva investigación por parte de las autoridades. Sin embargo, aparentemente, no han sido escuchados, según señaló el dirigente de Zorritos, Luis León Lama, en entrevista con el programa 'En Defensa de la Verdad.

León Lama lamentó esta crítica situación debido a que no tendrían respuesta de la gerenta y del director del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), para que verifique la calidad del agua que ha llegado a los domicilios de los habitantes de la región.

Por ello, considera que lo mejor sería entablar el diálogo con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y, de tener nuevamente una indiferencia por parte de las autoridades o seguir siendo derivados a la Policía Nacional del Perú (PNP), realizará una denuncia penal por "ser un genocidio, delito de lesa humanidad".

"Me dirijo al Sr. ministro, o pone orden destituyendo a ese director de OTASS, a la gerenta y todos los responsables, o él será el responsable. Me haré un análisis y si tengo el arsénico y el ministro no toma acciones inmediatamente haré una denuncia penal porque esto ya es un genocidio. Todos los tumbesinos que tomamos agua de la planta de tratamiento de agua El Milagro estamos envenenados", indicó.