Pacientes denuncian mal trato en Hospital Jerusalén del distrito de La Esperanza

Pacientes denuncian mal trato y afirman que tienen que esperar hasta más de tres semanas para ser atendidos en el Hospital Jerusalén, en el distrito de La Esperanza, en Trujillo, para conseguir una cita en diversas especialidades médicas.

Exitosa corroboró que, en exteriores del mencionado establecimiento de salud público, los usuarios forman largas colas desde horas de la madrugada, sin tener la certeza de conseguir una atención en el nosocomio.

Según los propios afectados, en el hospital no los atienden y tienen que esperar hasta el día viernes para conseguir cupos.

"Para los días viernes tienes que madrugar porque solo en esos días dan las citas. Tenemos que madrugar. Nos dicen que vengamos a las 9 de la mañana y cuando llegamos a esa hora, ya no hay citas, y tenemos que esperar hasta el siguiente viernes", contó una paciente de la especialidad de ginecología.

Conforme comprobó Exitosa, en el Hospital Jerusalén solo se entregan alrededor de 25 cupos para los consultorios previo tamizaje.

"A veces nos quedamos hasta el final, esperando alguna atención, pero no nos atienden. Venimos a la suerte a esperar cita. Nosotros venimos hasta aquí porque tenemos dolor, no venimos solo que nos da la gana. Les pedimos que nos ayuden ya que esto es un hospital, no es una posta médica", exhortó otra paciente.