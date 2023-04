Inician investigación para determinar responsables de muerte de niña con dengue

28/04/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras la fatídica muerte de una menor de 9 años contagiada con dengue, al interior del Centro Médico de Wichanzao, ubicado en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, el responsable de la Gerencia de Salud de La Libertad, Aníbal Morillo, informó que se iniciaron las investigaciones para determinar quiénes son los responsables del fallecimiento de la víctima.

"Hemos estado con los especialistas, auditores y asesores legales para que se haga una evaluación justa. Vamos a escuchar a los profesionales, recepcionar y documentar el tema para que esto proceda y deslindar responsabilidades", declaró en exclusiva a Exitosa.

Asimismo, la autoridad regional de Salud se refirió al tiempo que tomarán las investigaciones.

"Yo creo que en el más corto plazo. Debemos tener la certeza para que pase a autoritaria, a la Secretaria de Control Interno y luego a la denuncia penal correspondiente", agregó Morillo.

Cabe indicar que, según el médico, la sanción contra el personal médico implicado es la destitución profesional.

Finalmente, Morillo exhortó al personal de salud en diversos hospitales y postas médicas a realizar correctamente los protocolos de atención médica.

"Existen limitaciones, pero debe existir las ganas de hacer las cosas bien. Exhorto a mis colegas a realizar un buen trabajo", finalizó.

Obviaron protocolo

Para Morillo Arqueros, la muerte de la menor al interior de la posta de Wichanzao, se debe a la falta de aplicación de protocolo para el abordaje del dengue.

"Esto está protocolizado y está escrito a nivel nacional. Me llama la atención que el protocolo no se haya aplicado correctamente y no hayan actuado en el tiempo establecido", manifestó.

Más casos

Luego que Exitosa reportara el aumento de casos de dengue en el distrito de La Esperanza, las autoridades de Salud procedieron a la instalación de una carpa en el Centro de Salud de Wichanzao, para atender posibles casos de dengue y se repitan atenciones deficientes por parte del personal de salud.

Madres asisten con sus hijos a atender posibles casos de dengue.

Por su parte, madres de familia que acudieron a la atención junto a sus hijos refirieron tener síntomas de fiebre, dolor de cabeza y vómitos y que sí están recibiendo la atención oportuna", recalcó.

El centro médico

Durante la mañana del último viernes, una reportera de Exitosa llegó hasta la Centro de Salud de Wichanzao, para verificar la atención luego que el gobernador regional de La Libertad, anunciara una reorganización.

Efectivamente, en el establecimiento donde falleció la niña de 9 años por dengue, la atención era fluida y no se apreció colas y aglomeramientos como en otras oportunidades, en la parte exterior se instaló una carpa para el triaje de sospechosos de Dengue.