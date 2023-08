Pareja de tripulante desaparecido en mar de Huanchaco revela que hoy cumplen 10 años y 4 meses de relación

Agonía y desesperación es lo que siente Nataly Dealbert Flores, pareja de Mayt Jiménez, uno de los tripulantes que lleva cinco días desaparecido, luego que la avioneta donde venía realizando prácticas de vuelo, se estrellara contra el mar de Huanchaco, en Trujillo.

Con un polo de Mayt en sus manos, la joven expresó que se conocieron desde los 14 años y que Mayt Jiménez es una persona muy bondadosa con toda su familia.

"El polo de Mayt aún lleva su olor, yo lo llevo todos los días conmigo. De verdad que, esto es una espera que desespera, estamos destrozados pensando, no se puede comer, se puede dormir poco, pensando en la angustia, necesitamos respuestas, para calmar este dolor que ni siquiera se puede llorar, porque estás impactada de esta situación por tratarse de una persona que amas tanto en la vida", indicó.

Asimismo, la pareja de Mayt Jiménez reveló que hoy cumplen 4 años y 10 meses de relación.

"Llevamos cinco años juntos, de arriba para abajo, apoyándonos en nuestras metas y nuestros sueños. Mayt es un hombre que me da seguridad y no volver a verlo, me destroza completamente", agregó Nataly Dealbert.