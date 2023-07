Realizan plegaria para encontrar cuerpos tripulantes caídos al mar de Huanchaco

En una cadena de oración se unieron los familiares de Mayt Jiménez, Boris Corrales y Santiago Aldaz, los tripulantes desaparecidos desde el pasado 28 de julio, quienes cayeron al mar de Huanchaco tras el impacto de la avioneta de instrucción donde venían realizando prácticas.

"Señor Jesús te suplicamos de una manera muy especial, por Santiago, Boris y Mayt, que estén donde estén, ayúdanos a encontrar sus cuerpos. Mantenemos viva la esperanza que alguno de ellos no haya perdido la vida, pero de ser así, Señor, también confiamos que tú nos des la fortaleza para enfrentar. Ayúdanos, que, si ellos han fallecido, poder encontrar sus cuerpos. No te pedimos la resignación, sino el saber suplir este proceso de dolor y sufrimiento, a ir procesando poco a poco una realidad que no desaparecerá instantáneamente. Es un sufrimiento para todos nosotros. Ayúdanos señor, danos tu gracia", expresó en oración uno de los familiares presentes.