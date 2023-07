Piura anuncia movilización el 4 de agosto para "exigir explicación" sobre Hospital de Alta Complejidad

En comunicación con Exitosa, el representante de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (Fenutssa) anunció que se acordó hacer una movilización este 4 de agosto para "exigir una explicación detallada" respecto a la ejecución del Hospital de Alta Complejidad de Piura.

En diálogo con Percy Bereche en el programa 'Exitosa Perú', el representante de Fenutssa, Wilder Farfán, indicó que el Colectivo por la Vida y la Salud de Piura decidió realizar una movilización social para exigir la información "detallada" del futuro Hospital de Alta Complejidad de la región.

"Hemos acordado [...] Una movilización para exigir una explicación detallada, no solamente (el hospital) es de necesidad pública [...] Nosotros queremos que se ejecute la obra no solamente que se dé contratación para el servicio, para la asistencia técnica, por eso necesitamos para hacer una vigilancia coherente [...] Si eso no se compromete hasta el mes de diciembre de este año, los estudios se vencen", expresó para nuestro medio.