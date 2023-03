Piura: Inicio de clases en peligro ante riesgo de mayor propagación de dengue tras intensas lluvias

10/03/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En entrevista con Exitosa, el decano del Colegio de Profesores de Piura, César Rivera, advirtió que las clases escolares en la región están en peligro de no iniciarse ante el riesgo de una mayor propagación del dengue tras las intensas lluvias registradas.

Durante el diálogo con Manuel Rosas para el programa 'Exitosa Perú', Rivera Córdova señaló que el gobernador regional, Luis Neyra León, debe tomar la decisión de postergar el inicio del año escolar, el cual está previsto para este lunes 13 de marzo.

"[¿Se pueden iniciar las clases?] No se puede, rotundamente no. Somos la cuarta región con dengue y ahorita en todas las escuelas hay un charco de agua, eso está expuesto a que el dengue se propague y nosotros queremos evitar", declaró en nuestro medio.

"Le compete al gobernador regional, al señor Luis Neyra, que tome la decisión, así como tomó la decisión el gobernador de Tumbes, no tiene que tanto esperar, tiene que decidir hoy día, porque tampoco vamos a exponer a los maestros, a los niños sobre todo, a que se contagien de dengue", agregó.

De igual manera, indicó que las clases deben ser aplazadas porque "no solamente está el tema de las lluvias", sino que los maestros tampoco "están contratados al 100% en las escuelas" y "no han llegado los materiales educativos" a sus respectivos destinos.

¿Cuánto tiempo debería postergarse las clases?

En ese sentido, el decano Rivera dijo que el año escolar tiene que iniciarse una semana después de lo programado; es decir, el 20 de marzo, siguiendo el ejemplo de "otras regiones" que han determinado ello.

"Se debe tomar una tregua de una semana para evaluar, para reunirnos todos, el Colegio de Profesores, el Colegio de Abogados, todos [...] Exigimos una reunión presencial con el señor Luis Neyra, para evaluar, no solamente debe tomar una decisión él, sino que tiene que ser tomado en equipo", añadió.

Asimismo, el representante de los profesores en Piura dijo que es necesarios se piense en el bienestar de los maestros y estudiantes.

"Sabemos que los maestros estamos asistiendo a clases. No significa que, porque vamos a postergar una semana, los maestros van a estar 'ociosos en casa', no [...] tenemos que ponernos en la posición de los maestros, de estudiantes, pensar en ellos", remarcó.

Critica falta de medidas

Finalmente, Rivera Córdova manifestó que todos los años la región es declarada en emergencia cuando "ya está a puertas de la lluvia".

"No se está tomando las precauciones, no hay presupuesto [...] no hay un trabajo articulado; por ejemplo, a estos tiempos ya debió fumigarse las escuelas, se debe trabajar con Minsa, pero ¿qué dice Minsa? 'no tengo presupuesto'", alertó.

