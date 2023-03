Ministro de Educación anunció que el inicio del Año Escolar 2023 en Puno será el 20 de marzo

06/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el ministro de Educación, Óscar Becerra, anunció este lunes que, tras haberse realizado una coordinación con las autoridades regionales de Puno, se determinó que el inicio del Año Escolar 2023 será el 20 de marzo, una semana después que en el resto de las regiones del país.

"Las regiones, en función de sus circunstancias especiales, de acuerdo a la norma, pueden variar en alguna medida la fecha de inicio y las autoridades regionales de Puno han decidido que sea el 20 de marzo. Eso está dentro de sus prerrogativas y saludamos el hecho de que por fin haya un tema común sobre el que podemos empezar a conversar", declaró en nuestro medio.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para el programa 'Hablemos Claro', el titular del Ministerio de Educación (Minedu) manifestó que se garantizarán las 39 semanas de clases para los estudiantes de esta región.

"En el caso de Puno hay una, diría yo, buena noticia y es que el Gobierno Regional se ha comprometido a garantizar las 39 semanas de clases para todos los niños y niñas de Puno. Lo interesante es que por fin coincidimos en algo, la educación no puede ser una herramienta de violencia, mucho menos contra los niños", precisó.

En esa línea, saludó que se haya llegado a un punto de coincidencia entre el Poder Ejecutivo y el Gobierno Regional de Puno, hecho que indicó es indispensable para iniciar el camino hacia la reconciliación nacional, en el marco de la crisis social y política que atraviesa el territorio peruano.

"Eso es el primer punto de coincidencia que hay, en todo este estallido de violencia, entre el Gobierno Central y el Gobierno Regional de Puno, que yo saludo porque es un punto de apertura al diálogo que podemos entonces empezar y construir, a partir de aquí, la reconciliación nacional que tanta falta nos hace", señaló.

Material educativo

El ministro Becerra también se refirió a los diversos cuestionamientos recibidos luego de que manifestó que su sector había realizado la entrega del 100% de los materiales educativos para el inicio del Año Escolar 2023 en todo el país.

Según explicó, los recursos entregados son aquellos que resultan necesarios para iniciar el periodo escolar este mes; así como también, se ha efectuado la entrega de lo programado para mayo. Sin embargo, reconoció que los materiales correspondientes a julio aún no llegan a sus destinos.

"Los materiales programados para julio de este año no han llegado, porque no tiene sentido que lleguen. El 100% al que me he referido siempre es el 100% de los materiales que se necesitan para iniciar las clases el 13 o el 20 de marzo. Adicionalmente, también hemos entregado lo que corresponde a la segunda entrega, programada para mayo", manifestó.

