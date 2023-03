Estudiantes de tres colegios de Caylloma iniciarán el año escolar en aulas prefabricadas

08/03/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

A menos de cuatro días del inicio del año lectivo, cerca de mil estudiantes de la provincia de Caylloma volverán a iniciar labores en aulas prefabricadas y con el mobiliario deteriorado, a pesar de que en algunos colegios existen proyectos para reconstruir la infraestructura educativa que quedaron paralizados desde antes de la pandemia.

Se trata de las instituciones educativas Sol de Colca, Elías Cáceres Lozada y Francisco García Calderón, ubicados en la localidad de Chivay. Exitosa verificó que los tres centros educativos no cuentan con las condiciones para albergar a centenares de escolares de inicial, primaria y secundaria.

En el colegio Sol del Colca, los 112 alumnos del nivel primaria y secundaria estudian en aulas prefabricadas desde hace 7 años. Sin embargo, la población estudiantil creció y rebasó la capacidad. Esta institución se asentó de manera improvisada por la necesidad de la población. Inicialmente funcionaban en aulas de adobe, pero con el paso de tiempo se instalaron módulos que en las mañanas son una "congeladora" y al mediodía se convierten en un "horno" como relatan los padres de familia.

Mientras no se obtenga un saneamiento físico legal de los terrenos donde se instalaron las aulas prefabricadas, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y la Gerencia Regional de Educación (GREA) no podrán intervenir. No obstante, en siete años poco o nada se avanzó para legalizar los predios y levantar una nueva infraestructura con equipamiento. La actual gestión tampoco trasladó aulas nuevas.

"Desde que creó la institución educativa, la primera prioridad era realizar el saneamiento legal del terreno para que la institución sea formalmente creada, pero hasta este momento no tenemos solucionado el saneamiento legal del terreno. Entonces, para mí es una gran preocupación, desde que asumí la gestión me reuní con los padres de familia y venimos empujando este proyecto", declaró a Exitosa el alcalde provincial de Caylloma, Alfonso Mamani Quispe.

Obras para colegios sin ejecutarse

En el caso del colegio Elías Cáceres Lozada, las obras en uno de los pabellones no se culminaron, situación que perjudicó a 60 alumnos de los 400 matriculados porque retornarán a clases en aulas de material prefabricado. Al paralizar los trabajos, 3 aulas quedaron con las instalaciones eléctricas incompletas y sin techo. Además, los urinarios no funcionan y los inodoros están separados con paredes de triplay. El Gobierno Regional tampoco verificó las condiciones de esta institución. Es decir, la construcción de este pabellón es un elefante blanco desde el 2020.

La situación del colegio secundario Francisco García Calderón es mucho más preocupante, pues solo se logró culminar la primera etapa del plantel que fue ejecutada por la Municipalidad Provincial de Caylloma. Las segunda y tercera etapa inició entre los años 2018 y 2019 respectivamente y tenía un plazo de ejecución de 10 meses, pero tras más de 2 años de retrasos los trabajos no se han podido destrabar y los alumnos deben estudiar en 9 aulas prefabricadas.

El problema de la segunda etapa radica en la modalidad de construcción de la infraestructura, pues el GRA optó por realizar la obra bajo administración directa, lo que implica una demora en los trámites administrativos. Actualmente, las 3 aulas y otros ambientes de un pabellón no pueden usarse porque no tienen vidrios. El residente de la obra, en reunión con los padres de familia estima que la quincena de abril ya se pueda instalar los vidrios. El Gobierno Regional de Arequipa no contrata a más obreros para agilizar los trabajos ni mucho menos compra los vidrios ni el mobiliario escolar.

"Cuando hubo cambios de gestiones de los gobiernos distritales, locales y regionales hubo paralizaciones en los trabajos (...) De una vez queremos las aulas habilitadas para dejar libres 3 aulas prefabricadas. Nuestras autoridades (consejeros por Caylloma) no nos han visitado, no han visto cómo está nuestro colegio. El gobernador tampoco nos ha visitado", señaló el expresidente de la Asociación de Padres de Familia (APAFA), Aparicio Suclla.

Estudiantes de tres colegios de Caylloma iniciarán el año escolar en aulas prefabricadas

La tercera etapa del proyecto quedó paralizada por falta del presupuesto. Cabe recalcar que el gobernador Rohel Sánchez Sánchez desconocía la realidad de este centro educativo, por lo que no se dispuso el traslado de nuevos módulos.