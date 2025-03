Piura: PNP intervendrá vehículos sospechosos que circulen de madrugada ante crisis de inseguridad

En diálogo con Exitosa, el general Manuel Farías, jefe de la Región Policial de Piura, anunció que los vehículos sospechosos que circulen de madrugada serán intervenidos en la región.

En conversación con Katyusca Torres-Aybar, el jefe de la Región Policial de Piura indicó que, de acuerdo a sus estadísticas, en la madrugada hay un gran número de personas que colocan dinamita, debido a la poca presencia policial en ese horario.

"Estamos viendo las estadísticas que en la madrugada hay personas que ponen petardos o dinamita. Hay mínima presencia policial en ese horario. Vamos a cambiar parte de las estrategias, vamos a poner al GIR, que es un grupo de intervenciones rápidas, a que no me trabajen de día, sino a partir de las 12 de la noche hasta las 5:00 a.m., conjuntamente con el Escuadrón Verde", declaró.