¡Insólito! Joven es detenido por la policía tras hacerse pasar por su novia en examen de admisión

La historia de un joven llamado Bryan se hizo viral, pues intentó hacerse pasar por su novia para dar un examen de admisión en una conocida universidad de Bolivia. El muchacho de 19 años confesó que hizo todo eso por amor, pero fue descubierto debido que estaba demasiado nervioso.

El hecho ocurrió en la Universidad de San Miguel, en Cochabamba, Bolivia. Según se informó, el joven se puso una peluca, una falda y camisa, además se maquilló la cara y se peinó como una mujer, para luego presentarse a rendir un examen de admisión en la casa de estudios.

Cabe resaltar que, Bryan ya había aprobado ese examen en años anteriores, ya que era un sobresaliente estudiante de ingeniería de sistemas y trabajaba dando clases de apoyo en física, matemáticas y química para otros estudiantes.

¿Cómo fue descubierto?

Bryan se sentó en la parte delantera del salón, donde todos daban examen, por lo que todos los profesores y asistentes podían verlo. Él se notaba muy nervioso, mucho más que los demás postulantes y esto llamó la atención de los docentes. Fue en el momento en que alguien se le acercó para entregarle la hoja de examen en que se percataron del intento de suplantación de identidad.

"¿Quién eres?", consultó uno de los docentes; "Jocelin C", respondió Bryan, pero rápidamente el profesor le refutó: "Tú no eres esa persona".

"Estaba en los asientos delanteros y un asistente me vio (...) Estaba a punto de obtener las hojas de examen, pero un asistente dijo: 'Usted no es esa persona', y estaba muy nervioso, así que confesé". contó Bryan a la policía.

¿Acto de amor o pésima decisión?

Cuando se le preguntó por qué había tratado de engañar a la universidad, Bryan dijo en principio que había sido contactado por un familiar de la candidata, y que le ofreció dinero (700 bolivianos, unos 380 soles) para que diera el examen en su nombre, porque ella estaba ausente.

"No quería hacer nada malo, simplemente no tenía trabajo, y por eso acepté (...) Nunca he hecho esto antes, me encanta estudiar y quiero ir a Japón para especializarme. ¡No quiero ningún problema!", declaró.

Sin embargo, horas más tarde cambió su versión y afirmó que había intentado dar el examen de admisión en reemplazo de su novia como un "acto de amor". Finalmente, la policía informó que no podía tomar acciones contra el joven porque no cometió un delito. No obstante, la universidad destacó que los jóvenes (Bryan y Jocelin) serían expulsados del sistema universitario público boliviano.