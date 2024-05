Qali Warma se pronuncia tras denuncia de conservas en mal estado en colegio.

26/05/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un grupo de madres de familia recibió alimentos para sus hijos de parte de Qali Warma, pero se sorprendieron al descubrir que los productos enviados por el Estado estaban en deplorable condición. Denunciaron esta situación, debido a que podría verse comprometida la salud de los niños.

Luego de la acusación contra este programa sobre el deterioro de conservas en un colegio de Cura Mori, Qali Warma se pronunció sobre ello y aclaró lo ocurrido sobre estos alimentos que se repartieron en dicho centro educativo.

Denuncian a Qali Warma

Las madres de familia acusaron al programa Qali Warma de repartirles productos vencidos para la elaboración de los alimentos de los alumnos del colegio Cura Mori en Piura. Con mucha indignación, pidieron a la presidenta Dina Boluarte que estos insumos sean revisados antes de ser distribuidos a las instituciones educativas.

Todo empezó cuando las señoras se disponían a preparar el almuerzo de los pequeños cuando notaron que las conservas estaban en un estado de descomposición. Esto causó molestia entre las madres de familia, porque no es la primera vez que el programa Qali Warma se verían envuelto en una denuncia de este tipo atentando contra la salud de los niños.

"No se soporta el olor (de los alimentos) y eso es lo que el Gobierno nos envía para los alumnos. Sin bebes los que estudian acá, eso no se puede hacer con los niños humildes, hay familias que a veces no están para darles un plato de comida, porque no hay trabajo. Queremos que aunque sea coman una comida sana, pero no se da", dijo una de las madres a Exitosa.

"No es justo que nos den ese producto. Yo le pido a la presidenta Boluarte que vea por los niños de Qali Warma cómo les dan los productos. Ella es madre, ¿le gustaría que a sus hijos les den esos alimentos? Son caja y media de productos malogrados. Los alumnos se podrían morir de intoxicación ", dijo la señora entre lágrimas.

Qali Warma se pronuncia

Tras la denuncia que se realizó sobre el presunto mal estado de los productos repartidos por Qali Warma a un colegio de Piura, este programa se pronunció al respecto. Aseguró que se realizaron las pruebas a las conservas de pescado y concluyeron que su estado es conforme y corresponde a las características propias del producto.

Sin embargo, se solicitó realizar una vigilancia en el centro educativo.

