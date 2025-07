Senamhi enciende la alerta naranja en 27 provincias ante fuerte fenómeno: Estas serán las zonas afectadas

08/07/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una extensión de su aviso 232 en el que advertían una alerta naranja en 27 provincias de nuestro país por el incremento de la velocidad del viento.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Senamhi emitió un primer aviso en el que informaban de este incremento en el viento entre el domingo 6 de julio y el martes 8 de julio, en ese momento la alerta era amarilla. Este mismo ha sido extendido por la entidad hasta el 11 de julio, esta vez, con el cambio a alerta naranja.

Son 6 los departamentos afectados algunos en mayor magnitud que otros, estas son las provincias que podrían ser afectadas:

Amazonas: Chachapoyas, Bagua, Bongara, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba.

Cajamarca: Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Chota, Contumaza, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.

La Libertad: Bolivar.

Lambayeque: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.

Piura: Ayabaca, Huancabamba y Morropon.

San Martín: Mariscal Cáceres

📢#Aviso #SENAMHI #MINAM Del 9 al 11 de julio, continuará el incremento de la velocidad del viento en la sierra norte.



✅Además, se esperan ráfagas de viento.



📲https://t.co/lLIo2IZJFE pic.twitter.com/tpARJcqVe5 — Senamhi (@Senamhiperu) July 8, 2025

¿Cuáles son los cambios climáticos?

La institución advierte el incremento de la velocidad del viento, de moderada a fuerte intensidad, en la sierra norte. Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades superiores a los 50 km/h. La primera alerta indicaba que los vientos llegarían a 45 km/h.

Ante vientos fuertes, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda asegurar los techos y los largueros a las paredes, reforzar puertas y vidrios de las ventanas, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y mantenerse alejados de zonas de riesgo como tendido eléctrico, materiales punzocortantes y estructuras inestables.

Asimismo, se aconseja el uso de ropa de abrigo e impermeable, tomar bebidas calientes y, en caso de presentar alguna infección respiratoria o alérgica, dirigirse al centro de salud más cercano.

Igualmente se recomienda a la población no salir de casa si no es necesario, protegerse de posibles partículas en el aire (ojos, nariz y boca), mantener distancia de los árboles grandes y frondosos y evitar conducir a alta velocidad, no usar velas ni lámparas de fuego abierto.

¿Qué son los avisos meteorológicos?

Senamhi emite estos avisos cuando prevén fenómenos meteorológicos de tiempo como las precipitaciones (lluvia, granizo, nieve), incrementos y descensos en las temperaturas, incremento en la velocidad del viento y ocurrencia de friajes.

Los avisos abarcan un rango de tiempo, de 3 a 5 días y se dan por niveles. Las alertas amarillas significan un fenómeno de moderada intensidad, son fenómenos peligrosos pero que se encuentran en en el rango dentro de lo normal. La alerta naranja se da cuando se trata de fenómenos meteorológicos de fuerte intensidad, esto eleva el peligro. Finalmente la alerta roja significa extrema intensidad, es decir son de gran magnitud y genera mayor peligro.

En este caso la alerta es naranja para 27 provincias de nuestro país por el aumento en la velocidad del viento y la entidad indica que este cambio climático se dará entre 9 y el 11 de julio.