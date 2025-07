Caso 'Cócteles': TC incorpora al Ministerio Público en el habeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori

08/07/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

A través de su Auto N.º 02109-2024-HC, el Tribunal Constitucional (TC) incluyó al Ministerio Público en el habeas corpus formulado por Giulliana Loza, abobada de la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

De acuerdo con el recurso formulado por la defensa de la también presidenta de Fuerza Popular, acusan la vulneración a los derechos a la libertad personal y del principio de legalidad penal, por parte del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del Poder Judicial.

Auto del TC

Detalles de lo resuelto por el TC

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la letrada el pasado 21 de febrero del 2024 , solicita que se declaren nulos los actuados que conllevaron a la emisión del auto de enjuiciamiento de su patrocinada. Además, requiere que se declaren nulos todos los actos precedentes del proceso desde el inicio de las investigaciones preliminares a cargo del Ministerio Público, tramitados en la Carpeta Fiscal 55-2017 (acumulada Carpeta Fiscal 80-2017 y 12-2016).

No obstante, dicho requerimiento fue dirigido al juez Víctor Raúl Zúñiga Urday, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, más no al Ministerio Público. En ese sentido, el TC sostiene que es necesaria su participación en dicha demanda. Como parte del proceso, el 27 de mayo del presente se realizó la audiencia pública con la participación de la mencionada abogada, así como de la representante del Poder Judicial. El Ministerio Público no tuvo participación alguna en la diligencia.

Para el máximo intérprete de la Constitución es indispensable la participación del Ministerio Público en este proceso, a fin de conocer su posición, puesto que, de no ser partícipe en el proceso, se estarían vulnerando sus derechos.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | El Tribunal Constitucional (TC) incorporó al Ministerio Público (PC) en el habeas corpus presentado por la defensa legal de Keiko Fujimori en el marco del caso 'Cócteles'. Se solicitará la convocatoria a una nueva audiencia para tratar dicha causa.... pic.twitter.com/dMlaj7z5HH — Exitosa Noticias (@exitosape) July 9, 2025

Además, recuerda que el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria declaró nulo la semana pasada el auto de enjuiciamiento del caso 'Cócteles', en cumplimiento de una sentencia del (TC), emitida el 21 de noviembre del 2024 , la cual declaró fundada - en parte - el habeas corpus presentado por José Chlimper Ackerman, en su condición de investigado por las presuntas comisiones de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.

Frente a este extremo, el TC señala que es importante conocer la postura de la Fiscalía. Es por ello, que fue incorporado en la demanda presentada por Giulliana Loza. Con el objetivo de que presente su descargo, el Ministerio Público tiene 10 días para hacerlo y posterior a su presentación, el TC emitirá su resolución definitiva.

Fuerza Popular acusa de "cortina de humo" la nueva acusación de José Domingo Pérez

A través de sus plataformas oficiales, el partido político calificó como "show mediático" el accionar del fiscal José Domingo Pérez, señalando que es un "objetivo" para "distraer la atención" por los "graves cuestionamientos que hoy afronta su despacho", en referencia clara al fallecimiento de José Miguel Castro y su frustrada intención de ser colaborador eficaz en el marco de las investigaciones hacia la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Como se recuerda, el miércoles 2 de junio, el representante del 'Equipo Especial Lava Jato' formuló una nueva acusación penal por el caso 'Cócteles', requerimiento 35 años de cárcel para Fujimori Higuchi.

Sobre la acusación en concreto presentada por el Ministerio Público, cuestionan que el fiscal haya presentado su denuncia un día antes de que el Poder Judicial declare nulo el auto de enjuiciamiento contra Fujimori Higuchi y otros, devolviendo el expediente a la etapa intermedia ( control de acusaciones ).

En la víspera, el representante del Ministerio Público señaló en Exitosa que lo resuelto por el Décimo Juzgado de Investigación corresponde a la acusación formulada en el 2021 , no a la que presentó un día antes. Sobre la nueva acusación penal presentada, el fiscal sostuvo que fue planteada en base a los nuevos parámetros dispuestos por el Tribunal Constitucional en su sentencia N. ª 327/2024 .

De esta manera, el Ministerio Público deberá ser parte de la demanda formulada por la defensa de Keiko Fujimori, quien busca dejar nulas las investigaciones en su contra.