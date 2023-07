La Libertad: Madre de ingeniero desaparecido en mina de Pataz pide ayuda al Gobierno de Dina Boluarte

23/07/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En entrevista con Exitosa, la madre del ingeniero desaparecido hace un mes en una mina de Pataz pidió entre lágrimas que el Gobierno de Dina Boluarte le brinde ayuda para ubicar a su hijo. "Las autoridades de La Libertad no me hacen caso", denunció la mujer.

"No sé que más hacer"

En dialogo con Luis Aguilar en el programa 'Exitosa Perú', Rocío Arteaga Calderón solicitó a la presidenta, Dina Boluarte, la ayuda necesaria para encontrar a su hijo, quién se encuentra desaparecido desde el 27 de junio.

La madre de familia aseguró que las autoridades de La Libertad no la han ayudado hasta el momento, por ello recurre al llamado desesperado de la mandataria, la ministra de la Mujer y el ministro del Interior.

"Por favor le suplico, ayúdeme a buscar a mi hijo, ya hace un mes que no hay noticias de nada. Ustedes señora Dina Boluarte es madre ¿Qué pasaría si le robaran a su hijo?, es mi único hijo por favor. Señora ministra de la Mujer apiádese de mi, las autoridades de La Libertad no me hacen caso", exclamó.

Asimismo, Arteaga Calderón destacó su rol como madre soltera y ratificó su pedido a la actual presidenta de la nación.

"Yo estoy desesperada, yo pago mis impuestos, soy una docente, una madre soltera que ha criado con mucho esfuerzo a su hijo para que se vaya a trabajar a Pataz y no tengo respuesta de nada. Por favor, señora Dina Boluarte yo sé que usted es buena, que usted es madre, ayúdeme ustedes puede realizar esto por favor", agregó.

En esa misma línea. la madre del ingeniero desaparecido solicita el uso de equipos tecnológicos o agentes especializados que ayuden a acelerar el proceso de búsqueda de su único hijo.

"Estamos pidiendo un dron, un equipo especializado que lo vaya a buscar hasta ahora no tengo noticias de nada, ya es un mes que uno duerme tomando pastillas porque no se puede dormir pensando, no se puede trabajar al 100% [...] no sé que mas hacer", finalizó.

¿Qué ocurrió con el ingeniero?

Según los testimonios de cuatro testigos, la última comunicación con Jheferson Hilario ocurrió el 27 de junio, cuando pidió permiso a la empresa alegando problemas de salud. En lugar de esperar el transporte que debía recogerlo, decidió partir con 3 trabajadoras del área de cocina hacia el pueblo de Pataz. Sin embargo, de forma repentina, abandonó el lugar sin decir palabra alguna y no ha sido visto desde entonces.

"Agarra y se levanta, pero sin decir nada. Se levanta y sale afuera [...] y después de más o menos como 10 minutos, al ver que él no regresa, yo le digo a la señorita llámalo para que venga a llevar sus cosas. [...] cuando ella regresa me dice no hay, entonces la chica me dice 'de repente se ha ido por acá por un buen restaurantes a comer' [...] entonces a esa hora hemos empezado a buscar", mencionó una de las mujeres que lo vio por última vez.

De esta manera, la madre de Jheferson Hilario, ingeniero desaparecido en la mina de Pataz, solicita la ayuda de la presidenta Dina Boluarte para acelerar el proceso de búsqueda.