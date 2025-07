Christian Cueva se lesionó y Emelec no tenía cambios: Jugador tuvo que seguir en cancha

31/07/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Christian Cueva ingresó en busca de revertir el partido para Emelec, pero una molestia en la rodilla lo dejó sentido apenas tocó la pelota. Mientras pedía atención médica, el DT Guillermo Duró ya sabía que no podía sacarlo porque no tenía cambios. Sin otra opción, el '10' siguió en cancha, lesionado, haciendo el esfuerzo por su equipo.

Christian Cueva cayó lesionado

En su debut por la Copa Ecuador, Emelec decidió guardar a sus figuras y mandar al campo una oncena alternativa frente al modesto Miguel Iturralde, equipo del ascenso ecuatoriano.

Lo que parecía un trámite se convirtió en una pesadilla: a los 39 minutos, Darío Villacís adelantó al cuadro rival con un remate que se desvió en Fernando León, desatando la sorpresa total en el Estadio Atahualpa.

El técnico Guillermo Duró no esperó más y sacudió la pizarra con cuatro cambios. Entre ellos, mandó al campo a los peruanos Christian Cueva y Alfonso Barco.

Pero la estrategia se topó con un nuevo obstáculo: a los 51', cuando apenas intentaba conectarse con sus compañeros, Christian Cueva sintió un pinchazo en la rodilla derecha que lo dejó paralizado. Se tomó la zona afectada, se agachó con evidente dolor y fue atendido de inmediato por el cuerpo médico.

CUEVA, LESIONADO, SIGUIÓ EN CANCHA



Así fue la molestia física del mediocampista peruano. Emelec no tenía más cambios disponibles, por lo que continuó jugando. #CopaEcuadorEnDSPORTS pic.twitter.com/4hSzQpwgYm — DSPORTS (@DSports) July 31, 2025

Cueva pidió seguir pese a la lesión

Las indicaciones del equipo de sanidad eran claras: el '10' no debía seguir. Sin embargo, los 'eléctricos' ya no tenían más cambios disponibles, así que Christian Cueva pidió seguir en cancha con una banda elástica para estabilizar la rodilla.

Sin correr ni forzar demasiado, el jugador peruano se las ingenió para aportar con toques precisos, calmando el ritmo del partido y manteniendo la posesión.

Gracias a ese control, Emelec logró empatar a los 66' con un cabezazo de Diogo Bagüí, luego de un intento de Alfonso Barco por romper líneas. Con el empate consumado y un rival que no dejó de luchar, el encuentro tuvo que definirse en la tanda de penales.

Ya sin opciones físicas, Christian Cueva no pateó. Solo quedó alentando desde el borde del área técnica. La responsabilidad recayó en sus compañeros, y la figura en ese momento fue el arquero Pedro Ortiz, quien se vistió de héroe deteniendo el disparo decisivo que les dio la victoria por 5-4.

