Tacna: Padres de la I.E Jorge Chávez cuestionan calidad de los alimentos que brinda 'Qali Warma'

Los padres de familia de la Institución Educativa Jorge Chávez cuestionaron la calidad del arroz que brinda el proveedor de "qali warma" y la preparación de los alimentos que se da en dicho colegio.

Algunos padres de familia de un colegio en Tacna indicaron que los alimentos que otorga el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma no estarían siendo preparados de la manera correcta.

"Los alimentos de 'qali warma' no están siendo bien preparados por parte de la comisión encargada de lo que viene a ser la institución educativa, (la infección de mi hijo)a sido parte también de la calidad de los alimentos y el arroz fortificado que nosotros ya consumimos y eso está propiciando a lo que se diga o decida porque acá están liderando en obesidad", menciona un padre.

Asimismo, otro progenitor indicó que su menor hija se quejaba constantemente de dichos alimentos, así que le pidió traerlos a casa para ver el contenido.

"Como experiencia cuando mi hijita iba al colegio ella me decía que no le gustaba lo que estaba comiendo entonces yo le mande un táper y un recipiente para que pueda traérmelo a la casa para ver como estaban dándole entonces en si la comida no está bien preparada, el arroz está totalmente desabrido, lo único rescatable era el atún", expresó.