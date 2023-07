Tarapoto: Delicuentes asaltan canal de tv y se llevan equipos valorizados en 35 mil soles

Un canal de televisión de Tarapoto fue víctima de un audaz asalto llevado a cabo por cuatro delincuentes. El robo ocurrió en las instalaciones del canal, donde los atacantes lograron sustraer equipos valorizados en 35 mil soles.

El propietario del canal, Luis Angulo Díaz, conocido como "Luandi", no se encontraba en el lugar al momento del asalto. Sin embargo, su guardía de seguridad, quien permanecía en las instalaciones durante la noche, fue sorprendido por los delincuentes y fue amarrado mientras saqueaban el estudio.

Los ladrones no solo se llevaron consolas, cámaras y micrófonos, sino que desmantelaron completamente el canal, dejándolo fuera del aire. Este incidente ha generado preocupación entre los residentes de Bellavista, ya que la ciudad ha experimentado un aumento en la delincuencia en los últimos días.

Este no es el único hecho delictivo que ha impactado a la provincia de Bellavista, ya que recientemente la Policía Nacional del Perú frustró un intento de asalto a una agencia bancaria llevado a cabo por una banda de delincuentes provenientes de la costa peruana.

Cabe destacar que el canal de "Luandi" había sido objeto de ataques en el pasado debido a su labor periodística, en particular, por su cobertura sobre un caso de corrupción que involucraba al exalcalde de Bellavista.

A principios de año, Díaz y su equipo fueron víctimas de un grave accidente automovilístico que sospecha pudo haber sido un intento de atentado contra su vida.

Las autoridades locales han tomado conocimiento del asalto y han iniciado una investigación para identificar a los responsables. Además, se espera que las grabaciones de las cámaras de seguridad puedan proporcionar pistas valiosas para esclarecer el incidente y llevar a los culpables ante la justicia.

Luis Angulo Díaz ha expresado su determinación de seguir adelante con la investigación y recuperación de sus equipos robados. Agradece el apoyo de amigos y colegas de la comunidad periodística y está dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer este acto criminal.

La comunidad de Bellavista se mantiene atenta ante los acontecimientos y espera que se restablezca la seguridad en la región.

"Sí me han quitado (mis equipos) me han dejado fuera del aire, yo no tengo ya equipos, pero gracias a Dios gracias algunos amigos me han dicho tengo esto tengo lo otro ahora de nuevo nosotros estaremos al aire de nuevo", manifestó 'Luandi'.