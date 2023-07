Se paraliza Hollywood: ¿Qué actores se unen a la huelga?

14/07/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego del fracaso de las negociaciones contractuales con los estudios de Hollywood, el gremio de actores de anunciaron ayer, 13 de julio, que se unirían a la huelga iniciada en mayo por los guionistas.

¿Qué actores se unen a la huelga?

Debido a que la junta directiva del sindicato de actores estadounidense (SAG-AFTRA) aprobó por unanimidad el inicio de una huelga, varios actores de cine y televisión se han sumando a esta causa en reclamo de un nuevo contrato.

"(SAG-AFTRA) votó unánimemente para lanzar una orden de huelga contra los estudios y las plataformas de streaming", anunció el negociador del grupo Duncan Crabtree-Ireland durante una conferencia de prensa que se realizó este jueves en Los Ángeles.

Según el anuncio por parte de Crabtree-Ireland, la huelga inició a la medianoche de este último jueves.

"La huelga comenzará a la medianoche de hoy, y todos nosotros, miembros del sindicato, líderes y personal de trabajo estaremos en los piquetes mañana por la mañana", acotó Crabtree-Ireland ante la prensa.

Estrellas de Hollywood como Cillian Murphy y Emily Blunt, quienes son miembros del sindicato SAG, abandonaron el estreno de la película ''Oppenheimer'' en la ciudad de Londres. Mark Ruffalo, recordado por su papel de 'Hulk' en la saga de Avengers, también formará parte de la huelga.

Los actores exigen una mejora en su salario, es decir, un ajuste en los pagos que reciben por las retransmisiones de sus producciones; además de definiciones en materia tecnológica acerca del uso de la inteligencia artificial en la industria, entre otros puntos más.

¿Cuándo inició la huelga de guionistas?

Este hecho surgió luego de que el pasado 2 de mayo, los miembros del Sindicato de Guionistas de EE. UU. se declararan en huelga al no poder llegar a un acuerdo con la Alliance of Motion Picture and Television Producers (Amptp), grupo que representa a los estudios como Disney, Netflix, Amazon y Apple.

Cabe precisar que dicha huelga ya había paralizado la producción de la gran mayoría de películas y programas de televisión guionizadas. Es por ello que, al sumarse los actores a esta medida, se espera que se paralice las demás producciones con excepción de algunas películas independientes, las cuales no están asociadas a los grandes estudios.

Otro evento que podría quedar paralizado es la reconocida ceremonia de los Emmy 2023, la cual se reprogramaría para el próximo año.

Debido a esta situación, actores y guionistas de Hollywood se verán las caras en las calles durante la huelga con motivo de reclamar un nuevo contrato que beneficie sus labores.