Tesorera fue detenida por gastar S/ 32 mil de fiesta de promoción: utilizó dinero para reparar su casa en Iquitos

En Iquitos, una mujer fue acusada de haber utilizado dinero destinado a una fiesta de promoción para sus fines personales. Siendo tesorera de aula, la fémina tenía en posesión de 32 mil soles recaudados por padres de familia para agasajar a sus hijos. No obstante, ella habría optado en hacer uso del fuerte monto para reparar su casa.

Tesorera es acusada de gastar dinero de promoción

De acuerdo a medios informativos, Carol Liz Cardama Calvo (35) fue señalada por los PP.FF. del colegio parroquial San Martín de haber gastado el dinero para su beneficio personal. Ellos optaron por denunciarla ante la Comisaría PNP de Iquitos, luego de que ella misma confirmó las acusaciones recibidas.

Dentro de sus descargos los indignados padres revelaron que Cardama era la tesorera del aula encargada de la recolección del dinero; sin embargo, no recibían alcances del monto alcanzado, por lo que fueron a confrontarla. Durante el careo, ella confesó que utilizó el monto para reparar parte de su casa. Sin embargo, ella no tuvo reparos en indicar que ya no tenía dinero, y que no podría devolverlo.

"Cuando le pedimos explicaciones, respondió sarcásticamente que no tenía dinero y que se lo había gastado arreglando su casa", reveló una de las madres en declaraciones para 24 horas.

PNP de Iquitos detuvo a tesorera

Luego de realizar la denuncia, el grupo de padres se aproximó a los exteriores de la vivienda de Liz, a fin de realizar un plantón exigiendo la devolución de su dinero. Fue durante esta manifestación que la Policía Nacional del Perú (PNP) se aproximó hasta el domicilio, siendo esta una luz de esperanza para la enardecida multitud.

De inmediato, los agentes detuvieron a Liz Cardama, para posteriormente trasladarla hasta la comisaría local. En dicha dependencia policial, la tesorera tuvo que admitir su responsabilidad, y devolvió parte del dinero. Además, se comprometió a reembolsar el saldo restante durante el próximo año, mediante cuotas.

Caso similar termina en trágica muerte

En Cajamarca, una mujer fue acusada por la misma situación. Pilar Díaz Chávez era la encargada de recolectar el dinero de una fiesta de promoción; no obstante, desapareció repentinamente, generando intriga entre los padres de familia. Horas después, fue hallada muerta al interior de un hostal.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En Cajamarca, una mujer fue hallada muerta al interior de un hostal. Su deceso ocurre en medio de una grave denuncia, en donde era señalada de haber sustraído miles de soles que estaban destinados al viaje de promoción. Hasta el momento se viene... pic.twitter.com/5Bfc89wAo9 — Exitosa Noticias (@exitosape) December 19, 2024

Con ello, una situación similar ocurrió en Iquitos, ocasionando que un grupo de alumnos no tengan su ansiada fiesta de promoción. Con mucho pesar, los padres expresaron su descontento por ello, y aseguraron que exigirán hasta el último sol a la tesorera.