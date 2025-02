Tragedia en Huaral: Sobreviviente de caída de bus por colapso de puente relata sus minutos de terror

Exitosa llegó hasta el kilómetro 76 de la Panamericana Norte, donde ocurrió la tragedia. Un sobreviviente del accidente contó los momentos de terror que vivió cuando el bus interprovincial de la empresa Cruz del Norte cayó al río Chancay tras el colapso del puente.

El país se encuentra de luto tras el reporte de un grave accidente registrado en la madrugada de este viernes 14 de febrero. Un bus interprovincial sufrió una aparatosa caída al río luego de que el puente que cruza su caudal colapsara, dejando un saldo preliminar de dos fallecidos y más de 30 heridos.

Hasta el lugar de la tragedia llegó el señor Carlos, uno de los pasajeros, que se encontraba en el primer piso del bus, logró sobrevivir al siniestro. Ante las cámaras de Exitosa relató parte de lo que se puede acordar del siniestro, debido a que entró en shock tras escuchar un fuerte golpe y sentir que algo impactó en la parte superior del vehículo que tenía como destino Lima.