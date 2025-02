Tragedia en Real Plaza Trujillo: Repartidores venezolanos facilitaron la llegada de bomberos al siniestro

22/02/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La tragedia en el Real Plaza Trujillo no solo dejó escombros y desesperación, sino también gestos de solidaridad. Entre los primeros en responder estuvieron repartidores de delivery, en su mayoría venezolanos, quienes usaron sus motos para trasladar rápidamente a bomberos hasta el centro comercial, donde el techo del patio de comidas colapsó.

Solidaridad de motociclistas extranjeros

El siniestro, que hasta el momento ha cobrado la vida de cuatro personas y dejado 28 heridos, generó un colapso en el tránsito de la zona, dificultando la llegada de unidades de emergencia. Las sirenas se escuchaban a lo lejos, pero el tráfico impedía el paso de ambulancias y camiones de bomberos.

Ante esta situación, repartidores de delivery, en su mayoría venezolanos, no dudaron en ofrecer sus motos para que los rescatistas pudieran llegar rápidamente a la zona afectada. "Vimos que los bomberos no podían avanzar, así que nos ofrecimos a llevarlos. No podíamos quedarnos de brazos cruzados", contó un repartidor extranjero.

Testigos y videos compartidos en redes sociales muestran cómo estos motociclistas transportaron a los rescatistas, sorteando el congestionamiento y llevando equipos de primeros auxilios. Además, continuaron colaborando durante la emergencia trasladando heridos a zonas seguras y facilitando el transporte de suministros médicos.

El gesto de estos trabajadores no ha pasado desapercibido. En redes sociales, ciudadanos trujillanos han aplaudido su valentía y disposición para ayudar en un momento crítico.

Real Plaza cierra sus tiendas

Real Plaza emitió un nuevo pronunciamiento tras el colapso del techo en su centro comercial de Trujillo, donde expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y reafirmó su compromiso de apoyo a los afectados.

En su comunicado, la empresa aseguró que continúa colaborando con las autoridades en las labores de rescate y en las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

Como muestra de duelo y solidaridad, anunció el cierre temporal de todos sus centros comerciales a nivel nacional este sábado 22 de febrero.

"Como señal de duelo y solidaridad con las víctimas, hemos tomado la decisión de mantener cerrados todos nuestros centros comerciales a nivel nacional durante hoy sábado 22 de febrero", se lee en su publicación.

La tragedia en Real Plaza Trujillo no solo dejó víctimas y destrucción, sino también gestos de solidaridad que han sido reconocidos en redes sociales. Los repartidores venezolanos jugaron un papel clave al facilitar la llegada de bomberos al siniestro, sorteando el tráfico y ayudando en las labores de emergencia.