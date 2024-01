Trujillanos imploran a nuevo general PNP de La Libertad a solucionar el tema de la delincuencia

La región La Libertad inicia el año 2024 siendo uno de los escenarios más violentos del país y, ante la llegada del General PNP José Antonio Zavala Chumbiauca, quien asume de jefatura de la III Macro Región Policial de La Libertad, los trujillanos imploraron, a través de Exitosa, que el alto mando policial tome acciones reales para solucionar el tema de la criminalidad.

"Es algo que no para y eso es lo que le pedimos al nuevo jefe policial, que realmente haga algo por los liberteños porque la región se desangra. Por ejemplo, yo soy un padre de familia que vivo en Virú, precisamente en el distrito de Chao y es algo que ya ni siquiera podemos estar tranquilos, no nos sentimos seguros de salir de nuestras casas. Yo tengo hijos adolescentes que los dejamos salir con miedo, porque no sabemos si regresarán a casa", reveló un ciudadano.