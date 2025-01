Trujillo: 140 patrulleros permanecen sin uso por falta de abastecimiento de combustible del Mininter

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, informó que 140 patrulleros permanecen guardados por falta de entrega de combustible por parte del Ministerio del Interior (Mininter).

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el burgomaestre cuestionó de que, después de más un año de haber luchado por la compra de los vehículos, estos no sean utilizados para combatir la inseguridad ciudadana.

"El Gobierno Regional acaba de entregar 140 unidades vehiculares y el Ministerio del Interior no las dota de combustible. Resulta increíble que pase esto, después de más un año de haber luchado por la compra de esas camionetas (...) Pasó un año, se les entrega las camionetas y ahora las guardan porque no tienen combustible. El Gobierno está patas arriba", declaró.

Asimismo, Mario Reyna criticó las medidas del Gobierno para luchar contra la delincuencia y lamentó que Trujillo no tenga una unidad de criminalística.

"No se trata de llenar las calles de policías, se trata de tener equipos especializados (...) No tenemos unidad de criminalística en Trujillo, ese es el gran problema. Hacemos shows y no hacemos cosas que verdaderamente nos lleven a cambiar la realidad", agregó.