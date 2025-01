La Libertad: Dos atentados nuevos en la ciudad de Trujillo

22/01/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El crimen en la ciudad de Trujillo no descansa. Este 22 de enero, apenas dos días después de que un grupo criminal detonara un artefacto explosivo en el frontis de un edificio de la Fiscalía de la Nación, los vecinos de la ciudad reportaron otras dos explosiones. Ambos casos responden a la misma dinámica criminal: extorsionadores exigiendo el pago de dinero.

"Ya he realizado la denuncia a la Policía Nacional del Perú (PNP). En las cámaras de seguridad se observa al criminal. Pediría mayor seguridad en la zona por parte de la Policía y de los serenazgos para que se pueda reducir la inseguridad en esta zona, que es cosa del día a día", mencionó el dueño de uno de los negocios extorsionados.

Casos de extorsión

El dueño de la tienda, ubicada en el Centro Poblado El Milagro, distrito de Huanchaco, señaló que los extorsionadores le exigen un monto cerca de cincuenta mil soles, algo que está muy lejos de sus posibilidades financieras. Ante ello, instó a la PNP a reforzar la seguridad en la ciudad y tomar medidas para prevenir el crimen.

En sus cámaras de seguridad se observa a un joven de contextura delgada caminando en la madrugada. Al pasar por la tienda, el joven se detuvo y, mirando para ambos lados, sacó un artefacto explosivo de su bolsillo, lo encendió, lo colocó y se fue caminando a paso veloz. Felizmente, las pérdidas solo fueron materiales.

El otro caso refiere a una detonación de una vivienda ubicada en el distrito Florencia de Mora. Un trabajador de mina indicó a la prensa que un grupo de extorsionadores le exige el pago de quince mil soles. El trabajador está decidido a no pagar, por lo que ya es la segunda vez que atentan contra su inmueble.

Inseguridad en La Libertad

A raíz del ataque al edificio fiscal, diversas autoridades han cuestionado el trabajo de Juan José Santiváñez en el Ministerio del Interior. Tal es el caso de la congresista Adriana Tudela, quien indicó que no es posible que luego de once meses de estado de emergencia, el ministro no presente resultados favorables.

A ello se suman los cuestionamientos de exautoridades, como es el caso de Carlos Basombrío, exministro de la cartera, quien señaló que los procesos de violencia que vive el Perú son similares a los que atravesaron en su momento países como México y Colombia.