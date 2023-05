Trujillo: Alcalde despide en vivo a gerente de Transportes Metropolitanos de Trujillo, a través de Exitosa

No va más. El alcalde de la provincia de Trujillo, Arturo Fernández, despidió en vivo al gerente de Transportes Metropolitanos de Trujillo (TMT), Víctor Hugo del Carpio, durante una entrevista en Exitosa.

El burgomaestre tomó la radical decisión, luego de enterarse sobre las declaraciones de Del Carpio, al asegurar que, si se cierra TMT, el Estado quitaría a Trujillo los S/. 600 millones destinados para la construcción del corredor Norte - Sur.

Fernández agregó que no va a invertir en contratar a un nuevo gerente.

Cabe indicar que, a través de redes sociales, se conoció que el burgomaestre trujillano cuestionó los aspectos relacionados a TMT.

Tras conocerse que este lunes se inició la semana de representación en el Congreso, el alcalde de Trujillo señaló que los congresistas de la región La Libertad son innecesarios y no representan a la población.

Luego que el general PNP en La Libertad, Augusto Ríos Tiravanti, indicara que no obtuvo respuesta de la Municipalidad Provincial de Trujillo a su solicitud para que se otorgue el permiso de libre estacionamiento de vehículos policiales en la cuadra 3 del jirón Almagro, Fernández Bazán reafirmó sus razones para negarse al pedido de la autoridad policial.

"No, no se le dará permiso a nadie. El general es tan fresco que no solamente le pone conos a su área, sino también agarra un restaurante que está más allá y encuentras a policías cuidando a su general. El general tiene resguardo, la población no tiene resguardo. La población está asustada de los extorsionadores", finalizó el burgomaestre.