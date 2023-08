Trujillo: aumento de precios de frutas y verduras preocupa a vendedores y amas de casa

Tras el feriado largo por Fiestas Patrias, Exitosa corroboró el aumento en el precio de frutas y verduras en los diversos mercados de la provincia de Trujillo.

En un recorrido por los centros de abastos, los comerciantes del mercado La Amistad del distrito de Moche revelaron el alza en el costo de frutas como la manzana, uva y pera.

Esta misma vendedora lamentó que, en el mercado La Hermelinda no hay control de precios y que la delincuencia está imparable en los mercados.

"No hay control y los comerciantes hacen su agosto y los del pueblo somos los más afectados. Le pedimos a Dina Boluarte que se vaya de una vez. Hay mucha delincuencia, hoy me han robado dos cajas de fruta, una de manzana y una de uva, he perdido más de 100 soles. Los mercados son tierra de nadie, los más pobres somos los más afectados, ya que los alimentos están carísimos", agregó la comerciante.