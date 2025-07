Renuncia subgerente de Seguridad Ciudadana de Pocollay investigado por agresión y uso indebido de camioneta municipal

El distrito de Pocollay vuelve a estar en el centro de la controversia. Mediante la Resolución de Gerencia Municipal N°109-2025, la Municipalidad Distrital de Pocollay (MDP) aceptó la renuncia de Willyanms Pérez Aguilar al cargo de subgerente de Seguridad Ciudadana, quien es investigado por agresión, peculado de uso y abuso de autoridad vinculadas al uso indebido de una camioneta municipal y a una supuesta agresión contra un agente de serenazgo.

Los hechos se remontan al 1 de mayo alrededor de las 4:30 a. m., en el Día del Trabajador, cuando José Gutiérrez Layme, sereno de la MDP, denunció públicamente que Pérez Aguilar lo agredió luego de negarse a trasladarlo junto a otras personas hacia la avenida Leguía, fuera de la jurisdicción.

"Me pega en la cara, en el pómulo y recibo amenazas», además me forcejea y me quiere quitar el celular; me estas grabando dice, no he grabado nada. Atiné noma a guardar respeto porque es mi superior", contó el denunciante.