Alcalde de Ocoña pide al Ejecutivo declarar en emergencia su distrito por bloqueo de carreteras: "Es preocupante"

Frente al bloqueo del puente Ocoña a manos de miles de trabajadores mineros, el alcalde del distrito, Waldo Llerena, solicitó al Poder Ejecutivo que declare en estado de emergencia su jurisdicción, puesto que, la medida radical afecta significativamente a la salud de las personas varadas, al turismo y a las exportaciones de los productores de la ciudad arequipeña.

Como se recuerda, la huelga se agudizó en las horas con la no aprobación de la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Ley Mape) en la Comisión de Energía y Minas del Congreso y por la exclusión de más de 50 000 inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

En entrevista con Karina Novoa en "Informamos y Opinamos", el burgomaestre señaló que la paralización lleva 11 días y que la situación en su distrito es "insostenible", por lo que exige acciones al Gobierno para retomar el control del orden público en su localidad.

"No solo le he mandado (la carta) al gobernador, le he mandado a la presidenta reiterativamente, es la segunda carta que le enviamos. Igualmente la segunda carta al gobernador, la segunda carta al gobernador de la provincia de Camaná, al subprefecto de la provincia de Camaná, al también jefe de la Policía de la provincia de Camaná, alertándolos sobre los problemas que vienen suscitándose", denunció.