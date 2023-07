Trujillo: confirman cambios radicales en hospital Belén tras muerte de madre y gemelos

Tras la fatídica muerte de una madre y sus gemelos al interior del hospital Belén de Trujillo, el gerente regional de Salud en La Libertad, Aníbal Morillo, confirmó a Exitosa que se realizarán cambios radicales en el mencionado nosocomio una vez que se conozca informe médico preliminar, el cual será entregado el próximo lunes.

"Desde el día de ayer se empezaron las investigaciones con el equipo evaluador neutral, quienes el día lunes, al mediodía, van a dar un informe preliminar de todo lo acontecido. Se ha hecho el cerraje de a historia clínica y se han recogido todas las evidencias para analizar de forma neutral el caso. Aquí las medidas van a ser radicales. No podemos dejar esto, a todo nivel, aquí no va a escaparse nadie. Desde el director hasta los médicos participantes, van a ser evaluados y deben asumir sus responsabilidades", reveló.

El médico informó también que, tras el informe médico, el caso pasará al Ministerio Público.

"Una vez tenido el documento, lo pasamos a Fiscalía en no menos de 15 días. Ante una posibilidad penal, eso lo evaluarían las autoridades correspondientes", manifestó.

Morillo Arquero también refirió que se instalarán rondas de seguridad en los hospitales.

"Yo sé que hay gente que maltrata al usuario, sabemos que hay gente que no hace bien su trabajo, también hay buenos trabajadores. Vamos a establecer unos stickers grandes para exhortar el "alto al abuso" con un número de teléfono. A los usuarios les pedimos a denunciar en caso de no recibir la atención adecuada. Estos stickers estarán pegados en los hospitales, farmacias, en el SIS, en emergencia, en hospitalización. Por favor, comuníquense, queremos escuchar a la población", agregó.

El representante de la gerencia regional de Salud de La Libertad explicó que a los deudos se les brindó el apoyo necesario.

" Yo me he comprometido al viudo en que no solo vamos a hacer una exhaustiva investigación, son vamos a darle el apoyo para su niño y para él, tanto en el lado de salud asistencial y salud mental. Es un tema complejo, hemos compartido la pena de la familia y es muy conmovedor. Muy reservadamente también se les están apoyando económicamente", dijo.