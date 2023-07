Trujillo: denuncian que delincuentes roban hasta 10 vehículos por día

Atemorizados. Un promedio de 10 vehículos que brindan transporte de servicio público y privado son robados todos los días en Trujillo, confirmó el presidente de la Asociación de Transportistas de la Región La Libertad, ASTRELL, Carlos Guerra.

"Estamos regresando a los años 90 o 2 000, cuando las empresas recién nos comenzamos a juntar, no para ser empresas, sino nos uníamos contra de la delincuencia porque nos robaban un promedio de 15 unidades al día. Es por eso que nace esas ganas de hacer empresa para estar más unidos y luchar contra la delincuencia. Hoy en día hay una nueva modalidad de robo: hay que alertar a la ciudadanía que, si tu dejas tu vehículo fuera de tu casa, ya sea taxi o particular, al momento de salir ya no lo encuentras. Luego te van a llamar para pedirte la recuperación del vehículo, realizando un pago entre 5 mil o 6 mil soles, de acuerdo al año del carro", denunció.